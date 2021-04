Aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızının makiyajsız fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial şəbəkədə yayılan fotonu görən istifadəçilər aparıcını tanımaqda çətinlik çəkiblər.



Sözügedən fotonu təqdim edirik.

