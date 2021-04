Rusiya prezidenti Vladimir Putin və suriyalı həmkarı Bəşər Əsəd arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı bölgədəki son hadisələr müzakirə edilib. Əsəd ölkədəki son proseslər və prezident seçkilərinə hazırlıq barədə Putinə məlumat verib Qeyd edək ki, Əsəd prezident seçkilərində namizəd olmaq üçün Ali Məhkəməyə müraciət edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.