Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 16 saylı Ərazi Məşğulluq Mərkəzinə yeni müdir təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq əmrlə bu vəzifəyə Elbrus Allahverdiyev təyin olunub.

E.Allahverdiyev bundan əvvəl Nəsimi rayon Məşğulluq Mərkəzinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, 16 saylı Ərazi Məşğulluq Mərkəzinin əvvəlki müdiri Habil Alıyev olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.