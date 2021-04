Qarabağda rusiyalı sülhməramlı hərbçilərin olduğu avtomobil minaya düşüb.

Metbuat.az Azvision-a istinadən xəbər verir ki, avtomobil tank əleyhinə minaya düşərək partlayıb və iki hərbçi yaralanıb.

Hazırda onlar tibb mərkəzinə yerləşdirilib, həyatlarına təhlükə yoxdur.



Qeyd edək ki, hadisə sülhməramılıların nəzarətində olan ərazidə baş verib.

