AQTA bu restoranları CƏRİMƏLƏDİ

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) nəzarət tədbirləri çərçivəsində ötən gün ölkə üzrə 457 ictimai iaşə obyektində 800 monitorinq keçirib.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı 25 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.

Aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Z. Tağıyev küç., ev 6 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Məmmədzadə Sabutay Səbuhi oğluna məxsus “Metadore” restoranı;

2. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu‎, Mayakovski küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Səfərəliyev Anar Rövşən oğluna məxsus kafe;

3. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu‎, Şıxəli Qurbanov 5A ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Aydınzadə Qulam Etibar oğluna məxsus “Boranı” restoranı;

4. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu‎, Bəsti Bağırova küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Əhmədov Sərxan Qərib oğluna məxsus restoran;

5. Bakı şəhəri, Nizami rayonu‎, Şirin Mirzəyev küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Abasov Asim Akif oğluna məxsus çay evi;

6. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu‎, Lev Tolostoy küç., ev 156 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs “Simit Sarayı İce Pack” MMC-yə məxsus kafe;

7. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu‎, Binəqədi şosesi, ev 172C ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Fətullayev Şamo Mübariz oğluna məxsus restoran;

8. Bakı şəhəri, Səbail rayonu‎, Əliyeva küç., ev 12 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "ELLLIS CATERING" MMC-yə məxsus restoran;

9. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 7 mkr, ev 66C ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rzayev Samid Ramiz oğluna məxsus pub;

10. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Səttar Bəhlulzadə küçəsi 44 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rəfiyev Natiq Cəlil oğluna məxsus “Şəki” kafesi;

11. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Əcəmi Naxçivani küç., ev 54B ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Qaşımov Sərxan Aslan oğluna məxsus kafe;

12. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu‎, Bülbül pr., ev 21 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs “Black Star Burger Baku" MMC-yə məxsus kafe;

13. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu‎, Rəsul Rza 41 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs İbrahimov Mahir Dəyanət oğluna məxsus restoran;

14. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu‎, Səməd Vurğun küç., ev 23, 1-ci mərtəbə, qapı 1 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Bağırov Kamil Mehti oğluna məxsus “Crazzy Bear”;

15. Bakı şəhəri, Xətai rayonu‎, Hadi ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Sema-Zen" MMC-yə məxsus kafe;

16. Bakı şəhəri, Xətai rayonu‎, Cəlilov küç., ev 26 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Süleymanov İntiqam Muxtar oğluna məxsus “Apartment 9” kafesi;

17. Bakı şəhəri, Xətai rayonu‎, Afyətddin Cəlilov küçəsi 23 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Fərəcov Orxan Qibləli oğluna məxsus dönər evi;

18. Bakı şəhəri, Nizami rayonu‎, Gəncəvi küç., ev 26 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Resant Consulting And Managment" MMC-yə məxsus “Wall street” restoranı;

19. Bakı şəhəri, Nizami rayonu‎, Özbəkistan küç., ev 1b ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Pənahova Şəlalə Tofiq qızına məxsus kafe;

20.Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu‎, Qaraçuxur qəs., Vağzal küçəsi 1, ev 38C ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rəhimov Ramil Dilman oğluna məxsus “Kafe–Elit”;

21.Sumqayıt şəhəri, 9-cu mkr-da yerləşən, fiziki şəxs Məmmədov Toğrul Tofiq oğluna məxsus "Toğrulun dönəri" dönər evi;

22.Masallı rayonu, H. Əliyev prospekti ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Nəsirov Tural Füzuli oğluna məxsus dönər evi;

23.Şəmkir rayonu, 20 yanvar küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Babayev Nadir Nazim oğluna məxsus kafe;

24.Goranboy rayonu,16-cı kvartal ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Salayev Əhməd Gülöğlan oğluna məxsus restoran;

25.Kürdəmir rayonu, Ərşəli kəndində yerləşən, fiziki şəxs Məmmədov Mübariz Özbək oğluna məxsus kafe.

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda respublika üzrə AQTA müfəttişləri tərəfindən monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.

