övlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılan Alimpaşa Məmmədov bu gün məhkəməyə çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istintaq Şəmkir rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Alimpaşa Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat verib.

Səbail rayon məhkəməsinin hakimi Mədinə Bağırova təqdimatı təmin edərək Alimpaşa Məmmədov barəsində 4 ay müddətinə həbs qərarı çıxarıb.

