Hansı oyun, hansı kanalda? - Canlı yayımlanacaq qarşılaşmalar

Metbuat.az bu gün TV vasitəsi ilə canlı yayımlanacaq futbol oyunlarının siyahısını təqdim edir:

28 aprel

Çempionlar Liqası

23:00 PSJ – Mançester Siti (CBC Sport, Futbol 1, Match! TV)

Türkiyə, Super Liqa

17:00 Göztəpə – Trabzonspor (beİN Sports 1)

17:00 Fatih Karagümrük – Antalyaspor (beİN Sports 2)

17:00 Kayserispor – Dənizlispor (beİN Sports 3)

21:30 Qalatasaray – Konyaspor (beİN Sports 2)

21:30 Rizəspor – Beşiktaş (beİN Sports 1)

İspaniya, La Liqa

21:00 Atletik – Valyadolid (CBC Sport, Futbol 2)

