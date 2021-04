Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov mayın 10-11-də Azərbaycanda işgüzar səfərdə olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bu gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi brifinqdə bildirib.

M.Zaxarova əlavə edib ki, səfər mövcud olan razılaşmalara uyğun olaraq həyata keçiriləcək.

O bildirib ki, S.Lavrov mayın 5-6-da İrəvana səfər edəcək.

