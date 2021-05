Türkiyədə yayımlanan "Söylemezsem olmaz" verilişində növbəti dəfə Ebru Gündəşin 11 illik əri, iş adamı Reza Zərrabdan ona xəyanət etdiyi üçün boşanması müzakirə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqramda müğənni Günel Zeynalova ilə keçmiş nişanlısı Reza Zərrabın da səs yazısı ortaya çıxıb.

axsam.az

