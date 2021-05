“Vyanada nüvə danışıqları müsbət istiqamətdə irəliləyir. Birlik içində olsaq sanksiyalar qısa müddətdə aradan qalxacaq”.

Metbut.az xəbər verir ki, İran prezidenti Həsən Ruhani belə açıqlama verib. O deyib:

“Beynəlxalq sazişlərə əməl etməkdən başqa yol yoxdur. Xalq səbr etməyin qarşılığını Vyanada görəcək. Bu İran üçüb böyük uğurdur. Böyük hərəkətliliyə şahid oluruq. Bu gələcək günlərdə də davam edəcək. Prezident olaraq sanksiyaların uğursuz olduğunu elan edirəm”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

