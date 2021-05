Bu şirkət Türkiyədən sifarişləri 1 günə Bakıya çatdırır - FOTO

Mover şirkəti Türkiyədən bağlamaların 1 günə çatdırmasını həyata keçirməyə başlayıb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin yaydığı məlumatda bildirilir.

Məlumatda qeyd edilir ki, indi Mover şirkəti müştərilərin Türkiyədən sifariş verdiyi bağlamaları CƏMİ 1 GÜNƏ BAKIYA ÇATDIRIR!

“Türkiyə anbarımıza daxil olmuş bağlamalarınızı (qeyri-maye yüklər) “göndərilib” statusu aldıqdan sonra CƏMİ 1 GÜN ƏRZİNDƏ Bakı anbarımızdan təhvil ala bilərsiniz”. – deyə şirkətdən bildirilib.

Şirkət hazırda Türkiyədən Bakıya HƏR GÜN yük göndərişləri həyata keçirir. Yəni artıq sifariş verdiyiniz məhsulun Bakıya göndərilməsini günlərlə gözləməyinizə ehtiyac yoxdur.

Müştərilərin bağlaması Moverin Türkiyə anbarına daxil olduqdan və istifadəçi tərəfindən gömrüyə bəyan edildikdən sonra Bakıya göndərilir.

Bağlama “göndərilib” status aldıqdan CƏMİ 1 GÜN SONRA – NÖVBƏTİ GÜN isə Moverin Bakı anbarından təhvil alırsınız.

İnandırıcı deyil? Yoxlamaq çox asandır. Elə indi mover.az-a daxil olun və Türkiyədən məhsul sifariş edin.

Mover üstünlükdür! Üstünlüyü siz də hiss edin!

Androidlər üçün Mover Tətbiqini yüklə: bit.ly/mvrappandroid

İOS-lar üçün Mover Tətbiqini yüklə: bit.ly/moverappios

