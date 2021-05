"Bayraktarlar ölkəmizdə pilotsuz uçuş aparatlarını yaradıb. Ancaq biz yenə də hədəflərimizin gerisindəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

"Artıq biz PUA-ların bütün silah-sursatını özümüz istehsal edirik. Açıq deyim bombalarını da biz istehsal edirik”, - dövlət başçısı vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.