Tanınmış Türkiyəli aktyor-rejissor Özcan Dəniz yeni malikanə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşı Feyza Aktandan boşanan aktyor oğlu Kuzeyə yaxın olmaq üçün Zekeriyaköy ərazisinə köçüb.

Ö.Dəniz 7 otaqlı evinə 12 milyon TL (təxminən 2 milyon 475 min manat) ödəyib.

