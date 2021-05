Tünzalə Ağayevanın bu görüntüləri müzakirələrə səbəb oldu - FOTO

Xalq artisti Tünzalə Ağayevanın sosial şəbəkədəki paylaşımları müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, tez-tez "Instagram" hesabında şəkillərini izləyiciləri ilə bölüşən T.Ağayeva bu dəfə fit bədən quruluşu ilə diqqət çəkib.

Yayımladığı fotolarla incə belini nümayiş etdirən sənətçinin paylaşımları sosial şəbəkə istifadəçilərinin müzakirə obyektinə çevrilib. Onlar Xalq artistinin fotolarını bəyənib və xeyli sayda şərh yazıblar.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl formada qalma sirlərini açıqlayan T.Ağayeva axşam saat 6-dan sonra yemək yemədiyini, sadəcə limonlu su içdiyini bildirib.

