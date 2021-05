Təhsil Nazirliyi tələbələrəvə təhsil müəssisələrinə müraciət edib.

Nazirlikdən verilən məlumata görə, Təhsil Nazirliyi https://e-telebe.edu.az elektron portalı vasitəsi ilə sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsinə dair müraciətlərin qəbulunu 19 may 2021-ci il tarixindən aktivləşdirir.

