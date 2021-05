Soydaşımız Rusiyadakı səfirliyimizin qarşısında həyatını itirdi - VİDEO

Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyinin inzibati binasının qarşısında ölüm hadisəsi baş verib. Metbuat.az Baku Tv- yə istinadən xəbər verir ki, səfirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, mayı 17-də səhər saatlarında səfirliyin konsulluq xidmətinin qarşısında, Rusiya vətəndaşı olan həmyerlimiz Muradov Rüfət Əli oğlunun vəziyyəti qəfildən pisləşib. O, dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı Azərbaycan səfirliyi Rusiyanın adiyyəti qrumlarına müraciət edib. Ətraflı Baku TV-nin süjetini təqdim edirik:

