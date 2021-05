Prezident Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işçilərini təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 20 illiyi münasibətilə Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Allahverdiyev Rəşad Adadil oğlu

Ataşov Şahin Əjdər oğlu

Bağırov Ağaəli Məhəmməd oğlu

Əhmədova Seyran Əhməd qızı

Əmirov İlqar Fikrət oğlu

İbrahimova İradə Tahir qızı

İsayev Batıxan Xanlar oğlu

Qəribov Cabbar Ələsgər oğlu

Məlikov Ədilağa Əvəz oğlu

Məmmədov Cahid Murad oğlu

Məmmədova Gülşad Vaqif qızı

Piriyev Müzahim İman oğlu

Səmədov Ağamahmud Məhəmmədirza oğlu

Tağıyev Qınyaz Şirməmməd oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Əbdülov İmran Məmmədəli oğlu

Hüseynov Xalıqverdi Cəmil oğlu

Qəhramanov Akif Rüstəm oğlu

Məmmədov Fizuli Rafiq oğlu

Osmanlı Azər Binəli oğlu

Zeynalov Adil Şayıq oğlu.

