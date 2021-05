"Biədəb söz var idi, soruşuram, o sənsənmi, ay xalq artisti?" - Afət Fərmanqızı

Xalq artisti Flora Kərimova ilə müğənni Afət Fərmanqızı arasındakı qalmaqal yenidən alovlanıb.

A.Fərmanqızı "Birə bir" proqramında mövzu haqda danışıb.



Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, verilişin fraqmentini sənətçi öz profilində yerləşdirib. O bunları söyləyib:

"Mən bir dəfə rəsmi nikahla evlənmişəm. O özü deyib ki, iki dəfə rəsmi, bir dəfə isə qeyri-qanuni ərdə olub. Onun mənə ünvanladığı biədəb söz var idi. İndi soruşuram, o sənsənmi, mənəmmi, ay xalq artisti?"

A.Fərmanqızı həmçinin F.Kərimovaya bir mesaj da göndərib:

"Buradan səni öpürəm".

