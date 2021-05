Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov COVİD pasportunun fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tvitterdə COVİD pasportunun fotosunu paylaşan Ş.Mövsümov pandemiyaya qalib gəlməyin və normal həyata mümkün qədər tez qayıtmağın yeganə yolunun peyvənd olduğunu qeyd edib.

