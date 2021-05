ABŞ Təbiblər birliyi Çin mənşəli “Sinopharm” peyvəndinin təsiri barədə araşdırma aparıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticəyə görə, peyvənd koronavirusa qarşı 72,8 faiz təsirlidir. Testlərə 40 mindən çox könüllü qatılıb. Testlər Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Misir və İordaniyada keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.