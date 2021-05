Əməkdar artist Könül Kərimova ilk dəfə bacısı ilə efirə çıxıb.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Könül Kərimova bacısı ilə Azad Azərbaycan Televiziyasında qonaq olub.

Əməkdar artist ailədə iki bacı olduqlarını açıqlayıb.

