Serbiyanın Çaçak şəhərində yerləşən mərmilərin istehsal olunduğu fabrikdə güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayışlarla müşahidə olunan yanğın sakinlərdə qorxu yaradıb. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər evlərini tərk edib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

