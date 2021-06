ABŞ ordusu 2022-ci il üçün F-35 təyyarələrini almaqdan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, Hava Qüvvələri F-35 təyyarələri əvəzinə F-15EX Advanced Eagle laynerlərini tələb edib. Bildirilir ki, son bir neçə il ərzində Hava Qüvvələri F-35 təyyarələri üçün xeyli maliyyə tələb edib. Lakin növbəti il üçün belə tələb irəli sürülməyib.

