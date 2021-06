Vətən müharibəsi şəhidinin övladı dünyaya gəlib

Vətən müharibəsi şəhidi Vüsal Hüseynovun övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, körpəyə şəhidin vəsiyyətinə uyğun olaraq babası Nadirin adı qoyulub.

Şəhidin övladı Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, şəhid Vüsal Nadir oğlu Hüseynov 1991-ci ildə Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlı qəsəbəsində doğulub.

Ölümündən sonra Ali Baş Komandan tərəfindən "Vətən uğrunda", "Füzulinin azad olunmasına görə" və "Xocavəndin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.

