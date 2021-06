Fransa polisi pandemiya qadağalarını pozaraq gizli partilər keçirənlər barədə araşdırmalara başladığını açıqlayıb.

Məlumata görə, imkanlı şəxslərin və tanınmış simaların partilər təşkil etməsi insanların sərt etirazına səbəb olub. Partidə çəkilən gizli görüntülərin yayılmasından sonra etiraz dalğası böyüyüb.

Qeyd edək ki, Fransada gündəlik yolxuma sayı 40 mindən çoxdur. Mağazalardan başqa bütün kütləvi məkanlar bağlıdır.

