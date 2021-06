"Qalatasaray" heyətinə yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi "Kasımpaşa" ilə müqaviləsi başa çatan Aytaç Karanı transfer edib. 28 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzanaıb.

Qeyd edək ki, A.Kara yeni klubunda ilinə 6 min türk lirəsi qazanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.