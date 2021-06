Bu gün doğum günü olan şəhidlərimiz - FOTOLAR

44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olan igidlərin və itkin düşən hərbi qulluqçuların bu gün doğum günüdür.

Qeyd edək ki, siyahı Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına əsasən hazırlanıb.



Metbuat.az həmin siyahını təqdim edir:



1. MAHHXHQ əsgər Balabəyov Pərviz Tofiq oğlu - 1987-ci ildə anadan olub



2. MAHHXHQ əsgər Əhmədov Sabir Səfər oğlu - 1989-cu ildə anadan olub

3. MAHHXHQ əsgər Məmmədov İsmayıl Vahid oğlu - 1997-ci ildə anadan olub

4. Əsgər Qazımətov Rəsul Kamaləddin oğlu - 2001-ci ildə anadan olub

5. Leytenant Şükürlü Elvin Azad oğlu - 1997-ci ildə anadan olub





