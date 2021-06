Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğanla birgə Şuşada Cıdır düzündə olublar.

Metbuat.az Cıdır düzündə lentə alınan maraqlı görüntüləri təqdim edir:





























