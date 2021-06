Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan arasında maraqlı dialoq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlham Əliyev iki dağın arasından görünən Xankəndi şəhərini Ərdoğana göstərib:

İlham Əliyev



- O iki dağın arasında görünən yer Xankəndi.

R.T.Ərdoğan:

- Otel ordamı? (gülür)

İlham Əliyev gülə-gülə:

- Hayır, hayır. Amma orda da olacaq.

