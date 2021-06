Türkiyənin Hatay əyalətinin Samandağ ərazisində tornado meydana gəlib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, təbiət hadisəsi 8 fərqli nöqtədə meydana gəlib. Həmin anlar sakinlər tərəfindən lentə alınıb.

