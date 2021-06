Ukrayna parlamentində dava

Ukraynada Radanın iclasında Milli Televiziya və Radio Yayımı Şurası islahatı ilə bağlı qanun layihəsinə dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı dava çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, davaya “Xalqın Xidmətkarı” partiyasının millət vəkili Nikita Poturayevin “Müxalifət Platforması gülləbaran edilməlidir” sözləri səbəb olub.

Onun ifadələri müxalifət təmsilçiləri ilə “Xalqın Xidmətkarı” partiyasından olan deputatlar arasında davaya gətirib çıxarıb.

İclasa fasilə verilib. Fasilədən sonra Poturayev üzr istəyib, o, sözlərinin şiddət çağırışı olmadığını, heç bir millət vəkilinin təzyiqə layiq olmadığını söyləyib.

Parlamentin sədri Dmitri Razumkov hər kəsi açıqlamalarına diqqət etməyə çağırıb.

Müxalifət Platforması Poturayevin Humanitar Yardım və Elm Siyasəti Komitəsi sədrliyindən uzaqlaşdırılmasını tələb edib.

