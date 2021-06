"SƏSSİZ PLAN": Ərdoğan BAZA məsələsini niyə dilinə gətirmir?

“Hər məsələni dövlət başçıları açıq şəkildə qeyd edə bilməz. Bəzi məsələlər var ki, onlar imzalanan sənədlərə əsasən həyata keçirilə bilər. Burada orduların yenidən qurulub komplektləşdirilməsi, hərbi təsisatların aparılması və s kimi işlər, hərbi müttəfiqlik adı altında görülür”.

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Samir Hümbətov edib. Şərhinə əlavə edən Samir Hümbətov bildirdi ki, Şuşa Bəyannaməsində də Qarabağ ilə bağlı Azərbaycan-Türkiyə arasında görüləcək işlər tam olaraq yazılıbdır. Sadəcə Ərdoğan bu mövzuda addımları müəyyən zaman daxilində atacaqdır. Çünki Türkiyənin də özünün həll etməli olduğu məsələlər var.

Rusiyanın, Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza qurması məsələsinə hiddətlə yanaşması barədə yayılan fikirlərə münasibət bildirən Samir Hümbətov dedi ki, əgər Amerika ilə Türkiyə hər hansı bir kompromisə gedərsə, məsələn Türkiyə S-400 raket kompleksini gətirib ,Azərbaycanda yerləşdirmək istəyərsə, bu zaman Rusiya ilə Türkiyə, bu mövzuda müzakirə masasına otura bilər. Çünki S-400-ləri Türkiyə Rusiyadan almışdır.



“Qeyd edim ki, aydın məsələdir ki, Rusiya Azərbaycanda belə bir bazanın Türkiyə tərəfindən qurulmasına razı olmayacaqdır. Bu mövzuda Türkiyə zaman qazanaraq, həmin o zaman içərisində məsələnin müəyyən detallar daxilində həllinə çalışacaqdır. Amma Türkiyənin Rusiyadan icazə ilə gəlib, Azərbaycanda hərbi baza qurması məsələsi isə məntiqə sığmazdır. Türkiyə artıq qlobal gücə çevrilmiş bir dövlətdir. O hər hansı bir hərbi siyasi məsələdə Rusiyadan icazə alacaq deyildir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

