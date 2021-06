ABŞ, Kanada və Böyük Brtitaniya Minskə zorla endirilən sərnişin təyyarəsinə görə, Belarusa qarşı birgə sanksiyalar tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağalar Belarusdan olan 46 rəsmi şəxsi və 5 qurumu əhatə edir. Rəsmilərin ABŞ, Kanada və Böyük Britaniyaya daxil olması qadağan edilib.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi də Belarusa qarşı iqtisadi sanksiyaları nəzərdən keçirir.

