Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, polkovnik Mənsimov Tehran Cavid oğlu “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə, general-leytenant Hikmət Mirzəyev "Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib.

