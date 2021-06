Pandemiyadan sonra gizli “3 U” planı gəlir - Türk analitikdən DEŞİFRƏ

Türkiyəli sosioloq, araşdırmaçı və analitik Kaan Sarıaydın COVID-19 pandemiyası başlanandan Yer üzündə oynanılan planlardan danışır və pandemiyanı "plandemiya" adlandırırdı.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, o, əsas qüvvələrin plandemiyadan istədikləri nəticəni ala bilmədiklərini deyərək, bundan sonra başqa planların işə salınacağı barədə açıqlama verib.

Sarıaydın növbədə gələn planları, sirləri deşifrə edib.

"Plandemiya"dan sonra əsas proqram - "Süni həyat" layihəsi gələcəkdi. Torpaqları zəhərləyib, orda yetişən qidalara dərmanlar vuraraq, insan genetikasını dəyişəcəkdilər.

Amma bu layihə ləğv edildi. Çünki o qüvvələrin pandemiyadan gözlədikləri nəticə alınmadı, bəzi planlar uğursuz oldu. Bu da onların yox, Allahın işi idi.

"Plandemiya"nın axırına çatırlar. Bundan sonra ehtiyatda olan B planı gəlir. Bunun adını mən "3 U" qoymuşam, yəni 3 U hərfi.

3 U nədir: Uyuşdurmaq, unutdurmaq və uyutmaq, yəni yatırtmaq.

Üzərində 50 ildir iş gedir, insanlar üzərində sınanır. Psixoloji, nevroloji, psixiatrik tibb illərdir insanlara yata bilmədikləri və təşvişli olduqları üçün uyuşdurucu və yatırdan dərmanları verirlər.

İnsanları öncə psixoloji travmaya salır, müxtəlif psixoloji xəstəliklər uydurub, ona uyğun dərmanlar yazıb, insanları məcbur edirlər ki, bunu al, iç, düzələcəksən.

Bu gün dünyada hökmran 2 sənaye var: silah sənayesi və dərman sənayesi, farmakologiya imperiyası.

İnsanlar yeni dərmanlarla hücum edəcəklər. Gəl-gəl deyib, sonra üzünə bir şapalaq vuracaq.

Farmakologiya xərçəngə son nöqtəni qoyub, onu da bir peyvəndlə sonlandıracaq. Dərman imperiyası insanların inamını qazanacaq. Sonra da uyuşdurucu, unutdurucu dərmanlarını bizə sırıyacaq".

Qeyd edək ki, Kaan Sarıaydının bir çox dünya hadisələri ilə bağlı açıqlamaları özünü doğruldub.

