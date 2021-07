Hamımız vahimə içindəydik, Azərbaycan ordusu... - Erməni polkovnikdən ŞOK ETİRAFLAR

Müharibə dövründə Ermənistan cəmiyyəti təlaş içində idi. Hamımız vahimədəydik. Biz həm hərbi, həm informasiya, həm də psixoloji sahədə biabırçı məğlubiyyətə uğramışıq.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu bəyanatla erməni KİV-nə müsahibəsində ehtiyatda olan erməni polkovnik, hərbi analitik Qraçya Petrosyans çıxış edib.

“Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müharibə ssenarisi özünü tam olaraq doğrultdu. 2000-ci illərin əvvəllərindən dəfələrlə demişdim ki, bu gün bizdə olan taktika və struktur özünü doğrultmur”, - deyə polkovnik bildirib.

Erməni ordusunun problemlərindən danışan hərbi analitik vurğulayıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələri nəyisə dəyişmək istəyərkən daima “kopyalamağa” çalışır:

“Amerikalılardan çavuş məktəbinin sistemini necə kopyaladığımızı xatırlayıram. Ruslardan kopyalamaq... Amma kopyalamaqla heç bir şey işləyə bilməz. Biz çalışırdıq ki, müasir ordu ilə köhnə sovet ordusunun sintezini yaradaq. Bu, bizim ən boyük səhvimiz oldu. Bəs bu dövrdə Azərbaycanda nə baş verdi? Bakı nə etdiyini çox yaxşı bilirdi. Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə ciddi hazırlıq keçirdi və keçməyə davam edir. Onların aydın döyüş planı var idi. Nəticədə, son müharibə zamanı biz həm hərbi, həm informasiya, həm də psixoloji sahədə biabırçı məğlubiyyətə uğradıq. Cəmiyyətimiz təşviş içində idi. Biz hamımız vahimədəydik”.

