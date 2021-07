Xına olmayacaq, toyu Zamiq aparacaq - VİDEO

Müğənni Sevda Yahyayeva "7 Canlı" verilişində sənət dostları haqda açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənət adamlarının gəlinliklərindən danışıb. Sənətçi bildirib ki, gəlinlik seçimini artıq edib.

"Hansı məşhur toyun əsas müğənnisi ola bilər" sualına Sevda "Əsas məşhur Zamiq Hüseynov olacaq. Amma bütün ifaçılar yer alacaq" deyə cavab verib.

Sənətçi əlavə edib ki, xınayaxdı olmayacaq:

"Birbaşa toy edəcəyik. Şou-biznesdə hamını dəvət edəcəm. İnşallah, hamı bir yerdə olacaq. Gəlinliklərim hazırdır".

