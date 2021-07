“Barselona” kapitanı Lionel Messi ilə yeni müqavilə məsələsində ilkin razılığa gəlib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı oyunçu maaşının 50 faiz azaldılmasına da razılıq verib. O, klubun çətin anlar yaşadığını başa düşdüyü və komanda yoldaşlarına nümunə olmaq üçün bu şərtləri qəbul edib. Hazırda müqavilənin son detalları dəqiqləşdirilir.

