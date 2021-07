Bu klinikada da peyvənd vurdura bilərsiniz

Əhali arasında COVID-19 əleyhinə vaksinlərə tələbatın artması nəzərə alınaraq vaksinasiya məntəqələrinin sayı artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.

Bildirilib ki, xidmətin əlçatanlığını təmin etmək məqsədilə 15 iyul 2021-ci il tarixindən Yeni Klinika Tibb müəssisəsində “CoronaVac” və “Biontech/Pfizer” peyvəndlərinin vurulmasına başlanacaq.

Peyvənd məntəqəsi həftə içi 5 gün, səhər saat 9:00-dan axşam 16:00-a kimi fəaliyyət göstərəcək.

Vaksinlərin tətbiqi canlı növbə əsasında həyata keçiriləcək.

Ünvan : Yeni klinika (Heydər Əliyev pr.142, Bakı)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.