Kikboksinq üzrə dünya və Avropa çempionu Eduard Məmmədova yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, “Ağ canavar” ləqəbli Eduard Məmmədov Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətində baş inspektor vəzifəsinə təyin edilib.

