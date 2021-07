Almaniya kansleri Angela Merkel onlayn formatda keçirilən mətbuat konfransında yuxulayıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, kanslerin onlayn görüşdə yorğun olduğu diqqət çəkib. Koronavirusa qarşı tədbirlərin müzakirə olunduğu görüşdə Merkelin mürgülədiyi anlar kameraya düşüb.

