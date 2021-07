Avstriyada təlim-məşq toplanışında olan “Qarabağ” Almaniyanın “Auqsburq” klubu ilə yoxlama oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma 2:2 hesabı ilə bitib.

