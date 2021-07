İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdə keçirilən bədii gimnastika üzrə Qran Pridə Azərbaycan yığması növbəti medallarını qazanıb.

Gimnastika Federasiyasının mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə ki, qrup hərəkətləri komandası finalda hər 2 proqram üzrə bürünc medallar əldə edib. Eyni əyarlı 2 medala Arzu Cəlilova Qran Pri çərçivəsində baş tutmuş turnirdə yiyələnib.

Xatırladaq ki, 16 iyulda Azərbaycan komandası çoxnövçülükdə 87,600 bal toplayaraq üçüncü yeri tutub.

