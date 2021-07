Xalq artisti Röya Ayxan yeni paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi “Instagram” hesabında “ATV” kanalında nümayiş olunan xarici kliplərdən birinin görüntülərini paylaşıb.

O, paylaşıma tənqidi şərh yazaraq kanala irad bildirib:

“Təsadüfən 20 dəqiqədir ki, bizim kanalı izlədim və anladım ki, keçən müddət ərzində heç nə dəyişilməyib. 20 dəqiqə ərzində cəmi bir azərbaycanlı müğənni gördüm. Hər kəsə pulsuz olar, özümüzdən başqa”.

