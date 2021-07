Azərbaycanın "Zirə" futbol komandasının Türkiyə toplanışı ləğv edilib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb səfər öncəsi komandanın üzvlərindən birinin COVID-19 test nümunəsinin cavabının pozitiv çıxmasıdır.

Baş məşqçi Rəşad Sadıqov komandanın qapalı şəraitdə uzaq məsafəyə səfər edəcəyini nəzərə alaraq, belə qərar verib. "Zirə" məşqlərini ölkə daxilində davam etdirəcək.

