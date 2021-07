Bakını silkələyən casus proqramı: Kimləri izləyib, kimləri dinləyiblər? - SİYAHI

“NSO”-İsrailin casus şəbəkəsi: “CNN”, “The New York Times” və “Al Jazeera”nin jurnalistləri də nəzarət altında olublar: Dövlət başçıları, Hindistan hökumətinin 2 naziri ...

“The New York Times” yazır ki, jurnalist Camal Qaşıqçı olayına baxmayaraq İsrail Səudiyyə Ərəbistanına rəqəmsal texnologiya üzərindən casus məlumatları toplamaqda yardımını davam etdirir. Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qazaxıstan, Hindistan, Macarıstan, Ruanda, Azərbaycan, Meksika və Mərakeş hökumətləri də bu sırada yer alır.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, “Pegasus” kimi tanınan “NSO” təkcə müsəlman ölkələrində işləmir, həm də ABŞ və Avropa Birliyində də fəaldır. Hələ 2019-ci ilin noyabrında “WhatsApp” “NSO”nu kiber hücumlar təşkil etməkdə suçlamışdı. Bəyan etmişdi ki, cəmi iki həftə ərzində bu şirkət 20 ölkədə 1400 “WhatsApp” istifadəçisinə qarşı casusluq əməlləri törədib.

İndi məlum olur ki, Azərbaycanda da bu şirkət siyasi fəalları yaxından izləyirmiş. Jurnalistlər də diqqətdə saxlanırmış.

Qərb mətbuatı yazır ki, İsrail bu texnologiyanı Fələstin fəallarını izləmək, onları nəzarətdə saxlamaq üçün yaratmışdı. Sonra bu vasitəyə böyük tələbat olduğu ortaya çıxdı. Və “NSO” bütün dünyada fəaliyyətini genişləndirməyə başladı.

Heç də təsadüfi deyil ki, “Forbes” jurnalı əsası 2010-cu ildə qoyulmuş “Pegasus”u "dünyanın ən aqressiv mobil casus şəbəkəsi" kimi xarakterizə edib.

“BBC” yazır ki, bu şirkətin izlədiyi 50 min adamla bağlı məlumatlar media mərkəzlərinə sızıb. İsrail şırkəti hələ ki, bu ittihamları rədd edir.

Bazar günü “The Washington Post”, “The Guardian”, “Le Monde” və daha 14 dünyaca məşhur nəşr bu şirkətin cinayətlərindən yazıb.



“Pegasus” “iPhones” və “Android” cihazlarına daxil olaraq özəl məlumatlara qeyri-qanuni giriş əldə edib.



Bəzi məlumatlara görə, 50 ölkədən olan min nəfərin telefonları bu şirkətin “çətiri” altında olub.



Siyahıda dövlət başçılarının, siyasətçilərin, ərəb kral ailələrinin adı var. 180 jurnalistin də adı açıqlanan siyahıda yer alır. “CNN”, “The New York Times” və “Al Jazeera” kimi nüfuzlu media mərkəzlərinin nümayəndələri də izlənilən jurnalistlər arasındadır.



İzlənilənlər arşında 2018-ci ildə İstanbulda öldürülən səudiyyəli jurnalist Camal Qaşıqçının Türkiyəli nişanlısı Xədicə Çingiz də var. “NSO Group” bəyan edib ki, Camal Qaşıqçının qətli ilə onların işi arasında heç bir əlaqə yoxdur.

Macar jurnalist Andras Szabo və Szabolcs Panyi də aşkara çıxmış siyahıda yer alır. Onlar əsasən araşdırmalarla məşğul olublar.

Dünyanın ən böyük demokratik dövləti adlandırılan Hindistanın isə 40 jurnalisti siyahıya daxil edilib. Hindistan müxalifətinin 3 lideri, o cümlədən əsas müxalif lider Rahul Qandi, hətta Hindistanın baş naziri Narendra Modi administrasiyasına daxil olan 2 nazir də izlənilənlər arasındadır. “BBC”nin məlumatında belə deyilir. Hindistan hökuməti bu işdə əli olmadığını bəyan edib.

Şübhəsiz ki, bu qalmaqal yaxın günlərdə daha böyük miqyas alacaq. Müvafiq olaraq əlavə və daha tutarlı məlumatlar ortaya çıxacaq. Proses hələ yeni vüsət alır.



Artıq azərbaycanlı jurnalistlərin, ictimai fəalların və bəzi nazirlərin də adları olduğu siyahılar yayılmaqdadır. İddialara görə, 70-dən yuxarı qəzet redaktoru və ictimai fəalın telefonları da casus "Pegasus" proqramına yoluxdurulub.

Həmin siyahını təqdim edirik. Lakin bəri başdan da bildiririk ki, buradakı adların ən azı, 60%-i göstərir ki, ölkəmizə dair bu iddialar ən azından, şişirdilib, ya da yalandır.



Siyahı bunlardır:

Xədicə İsmayıl

Elçin Şıxlı

Əvəz Zeynallı

Natiq Cavadlı

Azər Ayxan

Rauf Arifoğlu

Eynulla Fətullayev

Qənimət Zahid

Anar Orucov

Mirşahin Ağayev

Arif Əliyev

Sevinc Vaqifqızı

Bahəddin Həziyev

Seymur Kazımov

Təzəxan Mirələmli

Şahvələd Çobanoğlu

Cəsur Sumerenli

Mehman Əliyev

İslam Şıxəli

Aynur Elgünəş

Aytən Məmmədova

Gülər Mehdizadə

Fizza Heydərova

Rövşən Hacıbəyli

Xalid Bahadır

Müşfiq Cabbar

Pərviz Həşimli

Vidadi Məmmədov

Aytən Fərhadova

Aydın Canıyev

Elkin Xəlilov

Əziz Kərimov

İnarə Rafiqqızı

Sücəddin Şərifova

Zamin Hacı

Elxan Şükürlü

Vahid Mustafayev

Elnur Astanbəyli

Zahir Əzəmət

Ramin Deko

Vüsala Mahirqızı

Aynur Camalqızı

Orxan Adıgözəl

Bəxtiyar Hacıyev

Şəhla İsmayıl

İntiqam Əliyev

Şura İbrahimova

Ülvi Həsənli

Füzuli Hüseynov

Mirvari Qəhrəmalı

Bayram Məmmədov

Elmira Rəhimova

Ruslan İzzətli

Səadət Bənənyarlı

Fatimə Movlamlı

İlkin Rüstamzadə

Səidə Qocamanlı

Akif Qurbanov

Mehman Hüseyov

Nihad Hüseyn

Turan İbrahim

Əbülfəz Qurbanlı

Zaur Əkbər

Anar Məmmədli

Elman Fəttah

Xalid Ağaliyev

Ziya Quliyev

Mehriban Rəhimli

Turqut Qəmbər

Arzu Abdullayeva

Zəfər Əhmədli

Rəsul Cəfərov

Bəşir Süleymanlı.

"Yeni Müsavat" Media Qrupunun rəhbərliyi ölkınin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbər kadrları ilə əlaqə saxlayıb, bu məsələyə münasibət öyrəniblər. Onlar bu iddiaları cəfəng və yalan adlandırıblar: "Hər bir xüsusi xidmət orqanı kimi, bizim də dinlədiyimiz adamlar, şübhəlilər var və bunların hamısı qanuni yollarla həyata keçirilir. Bizim dinlədiyimiz şəxslərin siyahısı ilə yayılan siyahı arasında heç bir əlaqə yoxdur. Biz, xüsusi proqramla xaricdə kimləri isə dinləyə bilsəydik, əmin olun, bunlar ilk növbədə xarici düşmənləriniz, Ermənistan ərazisindəki terroristlər, Azərbaycana qarşı cinayət törətmiş şəxslər olardılar. Siyahıda bir nəfər də olsun, erməni terroristinin adı yoxdursa, bu siyahının etibarlılığı barədə danışmağa gərək də yoxdur".

Azərbaycan xüsusi xidmət orqanının yetkilisi birmənalı şəkildə bildiir ki, bu siyahıdakı şəxslərin telefonları dövlət qurumları tərəfindən dinlənilməyib.



