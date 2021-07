Əməkdar artist Vəfa Zeynalovanın qızı Səbinənin toyu olub.

Metbuat.az “axşam.az”a istinadən xəbər verir ki, Səbinə Kamran adlı şəxslə nikah masasına oturub.

Toy ötən gün şəhər restoranlarından birində baş tutub. Məclisə sənət adamları qatılıblar.

