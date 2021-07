Əməkdar artist Vəfa Zeynalova ailəsinin görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aktrisa həyat yoldaşının ad günü olduğunu bildirib. Görüntülərdə V.Zeynalovanın qızları Səbinə, Lalə və kürəkəni də yer alıb.

Qeyd edək ki, aktirsa övladı Səbinənin pandemiya ərəfəsində nişanladığını açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.