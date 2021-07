Əmisi oğlunu xilas etdi, özü boğulub öldü

Biləsuvar şəhərində bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin 8 mart küçəsində qeydə alınıb.

Yaşadıqları evin yaxınlığından axan Bolqar çayında çimən məktəblilərdən biri çayda boğulub.

Belə ki, 10 yaşlı əmisi oğlunun boğulduğunu görən Biləsuvar şəhər sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Məmmədov Fərid Seymur oğlu onu suyun dayaz hissəsinə çıxarmağına nail olsa da, ozü yorulduğundan çayda boğulub.

Orta məktəbin 9-cu sinfini başa vuran F. Məmmədli ailənin tək oğul övladı, nümunəvi, dərslərini əla qiymətlərlə oxuyan şagird idi.

