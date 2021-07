Millimizin oyunlarının başlama vaxtı müəyyənləşdi

Futbol üzrə millimizin dünya çempionatının seçmə mərhələsində Lüksemburq, İrlandiya və Serbiya yığmalarına qarşı keçirəcək oyunların stadionu və başlama vaxtı bəlli olub.

Metbuat.az-ın AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verdiyi məlumata görə, sentyabrın 1-də Lüksemburqla matç saat 22:45-də şəhərin “Stade de Luxembourg”da start götürəcək.

3 gün sonra İrlandiya ilə duel saat 20:00-da Dublindəki “Aviva” stadionunda gerçəkləşəcək. Oktyabrın 12-də Serbiya ilə görüş isə saat 22:45-də Belqraddakı Rayko Mitiç adına stadionda olacaq.

